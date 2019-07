A Conferência Episcopal do Paraguai (CEP), reunida em assembleia, apoiou nesta terça-feira a rejeição de parte da população e da oposição política ao polêmico acordo energético firmado com o Brasil, que gerou a maior crise do governo do presidente Mario Abdo Benítez.

A assinatura, ocorrida em 24 de maio, em Brasília, de uma ata de compra de energia do Paraguai da represa de Itaipu, que é compartilhada com o Brasil, gerou polêmica no país depois que o documento foi divulgado na semana passada. Opositores de Abdo Benítez acusam o pacto de lesar os interesses nacionais.