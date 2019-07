Desde que nasce na cidade de Curitiba, as águas do rio Iguaçu percorrem cerca de 1.300 quilômetros até dar origem a uma das sete novas maravilhas do mundo, um trajeto que abriga seis hidrelétricas e que esconde vida selvagem que sobrevive à intervenção humana.

Embora 170 quilômetros deste rio façam parte do preservado Parque Nacional Iguaçu - água grande em tupi-guarani -, a interferência humana no seu curso é alta.