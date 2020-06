No Brasil, 3,9 milhões de famílias e cerca de 85% das propriedades rurais estão envolvidas com a agricultura familiar. EFE/Arquivo

O Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura (IICA) elogiou nesta quinta-feira as políticas públicas para a melhora da agricultura familiar promovidas pelo governo do Brasil.

O diretor do IICA, Manuel Otero, participou de uma reunião virtual a convite da ministra da Agricultura, Tereza Cristina, para discutir o tema dentro do novo Plano Safra e ressaltou a importância para a economia do país de dar prioridade à agricultura familiar.