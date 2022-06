O governo estadual da Bahia e o Instituto Cervantes assinaram nesta quarta-feira um acordo para implementar o ensino em espanhol como segundo idioma estrangeiro na região Nordeste e que beneficiará, em sua fase inicial, 40 mil alunos da rede pública.

O acordo, o primeiro deste tipo no país, foi assinado pelo diretor global do Instituto Cervantes, Luis García Montero, que está de visita no Brasil, e o secretário de Educação da Bahia, Danilo de Melo.