"Surf Channel" e "Rakuten TV" iniciaram as gravações do documentário "Barcelona Surf Destination", protagonizado pelo brasileiro Ítalo Ferreira, o primeiro campeão olímpico da história do surfe, que fará um tour pela província espanhola juntamente com o surfista catalão Alex Vilalta.

O documentário será lançado em 2022 e estará disponível gratuitamente no catálogo da "Rakuten TV", presente em mais de 43 países europeus.