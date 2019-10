A cantora Iza e professores famosos por canais de ensino no Youtube foram os destaques de um "aulão" para cerca de 6 mil estudantes que lotaram nesta quarta-feira o Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo, com o intuito de se prepararem para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), que será aplicado nos dias 3 e 10 de novembro.

A segunda edição do Preparadão Universia, parceria entre o portal Universia e o Santander Universidades, reuniu nomes de peso da educação e da internet como Débora Aladim, famosa pelas aulas de redação; Rafael Procópio, do canal Matemática Rio; e Professor Noslen, que conta com mais 2,4 milhões de inscritos para acompanhar suas aulas de português no Youtube.

"Como é a reta final, a ideia era dar dicas bem pontuais pensando nessa prova. Como o Enem é muito texto, eu falei muito desse assunto. Também tentei dar uma acalmada no coração deles, porque nessa fase o problema maior é a ansiedade, e não a falta de conhecimento", disse Noslen, que criou seu canal há três anos e meio, à Agência Efe.

O curitibano, que deixou recentemente as aulas presenciais para se dedicar exclusivamente à internet, ressaltou a importância dessa ferramenta para dar voz aos professores e democratizar o acesso ao ensino de qualidade em um país que sofre tanto com a desigualdade como o Brasil.

"A internet nos permite chegar a tantas pessoas que nem imaginamos. Hoje, minha sala de aula não tem mais paredes. Há pessoas que me assistem em Angola. Outras, em São Paulo, no Nordeste, no Norte. É muita gente, e é preciso saber utilizar isso de um modo bom e levar a educação o mais longe que a gente puder", afirmou.

"Aqui, no Preparadão, eu não consegui sair do camarim. Quando tentei ir comer, os meninos me prensaram contra a parede para tirar fotos", contou o professor, que se define como um "showman" e busca transformar o ensino do português em entretenimento de forma irreverente, através de paródias, músicas e piadas.

Já para o professor de matemática Rafael Procópio, o evento é uma importante forma de celebrar que a educação de qualidade, graças à internet, está cada vez menos restrita aos colégios caros e centros desenvolvidos. Ele também destacou a "troca de energia entre professores e alunos".

"Foi um evento incrível. Esse ginásio lotado sempre dá uma energia impressionante para o professor, e é o momento de a galera que estuda com a gente pela internet ter esse contato, ver a gente ao vivo no nosso aulão e aprender com essas dicas pontuais que trouxemos hoje", disse à Efe o carioca, que conta com 1,7 milhão de inscritos em seu canal, criado em 2010.

Para encerrar as quase 12 horas de evento, a cantora Iza subiu ao palco e fez os vestibulandos cantarem e dançarem ao som de seus principais sucessos, como Pesadão, Brisa e Dona de Mim.

Nos próximos dias 3 e 10 de novembro, 6.384.957 devem prestar o Enem, que é a principal forma de ingresso às universidades no país.