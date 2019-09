Um jardim em Paris, capital da França, foi inaugurado neste sábado com o nome de Marielle Franco, vereadora do Rio de Janeiro, que foi assassinada em 14 de março do ano passado, junto com o motorista Anderson Gomes.

A homenagem, idealizada pela Rede Europeia para a Democracia no Brasil e aprovada pelo Conselho Municipal de Paris, tem como objetivo imortalizar a luta da política que era filiada ao Partido Socialismo e Liberdade (PSOL) em favor das minorias e dos direitos humanos.

Antônio Francisco e Marinete da Silva, pais de Marielle, e Luyara Francisco dos Santos, filha da vereadora, estiveram presentes na inauguração do jardim suspenso, que tem 2.600 metros quadrados e está junto a Estação Gare de l'Est, uma das mais movimentadas de Paris.

"É muito gratificante para a família e, especialmente, para mim, como filha, estar aqui representando o legado dela", afirmou Luyara.

O pai de Marielle, por sua vez, lembrou que a filha, desde a juventude, sempre foi revolucionária, e aproveitou o ato para, mais uma vez, cobrar respostas sobre o crime, que ainda está sob investigação.

"Tudo o que queremos é justiça para Marielle", disse Antônio Francisco.

Alexandra Cordebard, prefeita do décimo distrito de Paris, onde está localizado o jardim, exaltou a inauguração do novo equipamento da cidade e da homenagem à Marielle.

"É um espaço de harmonia e de paz entre todos", garantiu a autoridade local.

A viúva de Marielle, Mônica Benício, não pode participar do ato, mas enviou uma mensagem que foi lida durante a inauguração do jardim suspenso.

"É fundamental que brote a verdade, como irão brotar as flores nesse jardim", escreveu.