Apenas três mortes violentas nos oito primeiros meses de 2019, mas não se trata do índice de criminalidade de um país europeu. Os números correspondem a Jaú, a cidade mais segura de um Brasil já acostumado a contar os homicídios por milhares, a perder jovens em tiroteios e a ver brigas sangrentas nas penitenciárias.

A cidade é um "oásis" de paz no interior do estado de São Paulo, com uma taxa de 2,7 homicídios por cada 100 mil habitantes, quase 12 vezes menos que a média do Brasil (31,6) e inclusive mais baixa que a de alguns países europeus, como Letônia (4,1) e Lituânia (4,5).