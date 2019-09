A companhia aérea chilena de baixo custo JetSmart anunciou nesta terça-feira, em Salvador, o início das operações no Brasil a partir de 27 de dezembro, com voos que ligarão a Bahia a Santiago, no Chile.

As passagens aéreas já estão sendo comercializadas pela companhia na internet a partir de hoje. A empresa também terá voos que ligarão Santiago a Foz do Iguaçu e a São Paulo. As operações começam nos dias 5 de janeiro e 20 de março, respectivamente.