O técnico português Jorge Jesus é puro temperamento, um gênio da estratégia que se move com desenvoltura no meio da polêmica e que decidiu assumir as rédeas do Flamengo, equipe mais popular e mais "faminta" do Brasil.

O técnico, de 64 anos, assinou um contrato por uma temporada com o time carioca com o objetivo primordial de voltar a levantar um título importante.