Alguns jornalistas brasileiros que cobrem a viagem de Jair Bolsonaro a Roma, denunciaram neste domingo que seguranças do presidente os atacaram e intimidaram enquanto tentavam fazer seu trabalho nas ruas da capital da Itália.

Os ataques ocorreram hoje quando Bolsonaro deixou a embaixada brasileira na Itália, localizada na praça de Navona, para passear e cumprimentar alguns brasileiros vestidos com camisas da seleção brasileira e munidos de balões com as cores da bandeira do país.