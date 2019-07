A Federação de Associações de Jornalistas da Espanha (FAPE) condenou nesta quarta-feira a "perseguição" ao jornalista americano Glenn Greenwald no Brasil.

O presidente Jair Bolsonaro sugeriu que Greenwald tinha pagado pelas mensagens vazadas que o jornalista publicou no portal The Intercept Brasil e que comprometem a imparcialidade da operação Lava Jato no processo que levou à prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Em comunicado, a FAPE lembra que o caso começou em 9 de junho com a publicação de uma série de conversas vazadas de quando o ministro da Justiça, Sergio Moro, era juiz federal da 13ª Vara Criminal Federal de Curitiba.

Segundo as publicações, Moro aconselhou e deu informações estratégicas aos procuradores quando julgava os processos da Lava Jato para ajudar a prender o ex-presidente Lula.

Além disso, a FAPE critica a "violenta campanha de assédio" na internet "orquestrada pelos partidários de Bolsonaro" contra Greenwald, ganhador do Prêmio Pulitzer.