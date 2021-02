O compositor baiano José Carlos Capinan completa 80 anos nesta sexta-feira lembrado como um dos poetas mais combativos do tropicalismo, movimento que ele ajudou a levantar ao escrever letras de músicas para sucessos como "Soy loco por ti, América", interpretada por Caetano Veloso, Gilberto Gil e Celia Cruz, e que esconde uma homenagem a Che Guevara.

Com letra em espanhol de Capinan e música de Gil, aa canção foi um pedido explícito de Caetano aos compositores em 9 de outubro de 1967, dia da morte do guerrilheiro argentino Ernesto 'Che' Guevara nas selvas da Bolívia, para entrar no primeiro repertório da Tropicália.