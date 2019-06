O Brasil foi o país com mais jovens estudantes agraciados pelo programa de bolsas de estudos oferecido pela Apple na WWDC19, a conferência anual de desenvolvedores da empresa, que está sendo realizada nesta semana na Califórnia.

Ao todo, 85 dos 350 escolhidos pelo programa são brasileiros. Ou seja, praticamente um de cada quatro jovens desenvolvedores são do país, o que fez com que o português fosse ouvido quase em todos os cantos do evento que ocorre no Mc Enery Convention Center.