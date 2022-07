Um dia após a confirmação da transferência do zagueiro holandês Matthijs de Ligt para o Bayern de Munique, a Juventus concluiu a contratação de seu substituto: o brasileiro Bremer, que assinou um contrato de cinco temporadas, e pelo qual pagará 41 milhões de euros - mais oito milhões de euros por metas - ao Torino, antigo clube do defensor.

"A defesa da Juventus foi reforçada com a chegada de Gleison Bremer. Nascido em 1997 em Itapitanga, Brasil, Gleison Bremer Silva Nascimento não só possui grande força física, mas também com senso de posição, excelente desarme e destreza aérea", diz a Juventus em um comunicado, na qual se concentrou em seus 13 gols em três temporadas na Itália, onde disputou 100 partidas com a camisa do Torino e foi eleito o melhor zagueiro da última edição do Campeonato Italiano.