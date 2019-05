Forte concorrente à Palma de Ouro do Festival de Cannes com "Dor e Glória", o diretor espanhol Pedro Almodóvar não escondeu a satisfação pelos elogios recebidos após a exibição do filme - com o qual tentará finalmente conquistar o prêmio, após cinco tentativas - e revelou ter influências brasileiras em seus trabalhos.

"A maioria das músicas que escuto quando escrevo são brasileiras, são as que mais combinam com o ritmo que escrevo", comentou o cineasta em entrevista coletiva neste sábado.