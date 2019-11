Apenas uma das cinco áreas de exploração de petróleo no pré-sal oferecidas nesta quinta-feira em leilão da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) foi vendida, arrematada pela Petrobras em consórcio com a empresa chinesa CNODC, na única oferta feita.

O bloco de Aram, na Bacia de Santos, único vendido na Sexta Rodada de Partilha de Produção, era o mais caro entre os oferecidos e rendeu aos cofres da União R$ 5,05 bilhões, R$ 1,8 bilhão abaixo do esperado.