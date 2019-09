O ex-presidente da construtora OAS Léo Pinheiro confessou ter pago propina no valor de US$ 7 milhões (R$ 28,9 milhões, em valores atuais), ao braço direito da ex-prefeita de Lima, Susana Villarán, segundo veiculou o programa de televisão "Cuarto Poder", da emissora peruana "América Televisión".

De acordo com as informações exibidas, o empresário fez a afirmação em abril, durante depoimento prestado à força-tarefa da Lava Jato realizada pelo Ministério Público do Peru. O pagamento foi feito a José Miguel Castro, ex-gerente da prefeitura da capital.