O líder da extrema-esquerda da França e ex-candidato à presidência Jean-Luc Mélenchon anunciou nesta quarta-feira que visitará o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva na prisão, em Curitiba, no dia 5 de setembro.

Em mensagem divulgada no Facebook, o fundador do partido França Insubmissa (LFI), que no momento viaja pelo México, explicou que não voltará à França - onde participaria de um tradicional encontro de seu grupo político na cidade de Toulouse - até se encontrar com Lula.