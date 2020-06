O cacique Paulo Paiakan, um dos mais importantes líderes indígenas da década de 1980, morreu nesta quarta-feira em decorrência da Covid-19, segundo confirmou a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (APIB).

Paiakan, da etnia Kaiapó, morreu após ser hospitalizado por vários dias em Belém do Pará.

Ao lado de Raoni Metuktire, Paulinho Paiakan foi um dos principais nomes da luta indígena contra a construção de Belo Monte, uma enorme usina hidrelétrica construída no coração da Floresta Amazônica.

Paiakan também foi um dos principais líderes do Encontro dos Povos Indígenas do Xingu, que em 1989 reuniu povos indígenas de várias etnias e artistas internacionais, como o cantor Sting, na cidade de Altamira, para discutir medidas contra a construção de Belo Monte, no papel desde 1975.

Mas a vida do chefe também foi pontuada por várias controvérsias. Em 1998, ele foi condenado a seis anos de prisão, acusado de ter estuprado um estudante em 1992 com a ajuda de sua esposa, Irekra.

A pandemia do novo coronavírus espalhou-se em várias aldeias indígenas do país e causou cerca de 100 mortes, enquanto deixou mais de 3 mil infectados, segundo o último relatório da Secretaria Especial de Saúde Indígena (Sesai).

Várias organizações alertaram para o risco de um etnocídio, caso a Covid-19 continue avançando pelo interior da Amazônia, juntamente com o aumento de invasores de terras e chegar a comunidades isoladas.