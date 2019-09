A escritora e jornalista Eliane Brum foi indicada ao Prêmio Nacional de Literatura dos Estados Unidos na categoria de obras traduzidas ao inglês, segundo anunciou nesta terça-feira a fundação que organiza a premiação.

O livro de reportagens "The Collector of Leftover Souls" foi um dos dez selecionados entre as 145 obras propostas pelo júri da National Book Foundation, que no dia 8 de outubro anunciará os cinco finalistas. Os ganhadores serão divulgados em 20 de novembro.