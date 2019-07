A filial do banco Santander no Brasil obteve no primeiro semestre do ano um lucro líquido de R$ 7,12 bilhões, valor 21% superior ao do mesmo período de 2018, segundo informou a entidade nesta terça-feira.

O lucro do banco no segundo trimestre de 2019 foi de R$ 3,63 bilhões, com um leve aumento de 4,3% em relação aos três primeiros meses do ano.