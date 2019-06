As mortes de 855 mil pessoas causadas por armas de fogo no Brasil entre 1990 e 2015 poderiam ter sido evitadas, segundo um estudo divulgado nesta quarta-feira por pesquisadores canadenses que apontou que a raça e a educação determinam as taxas de mortalidade por este motivo.

O documento, criado por pesquisadores da Universidade de Toronto (UofT) e publicado na revista científica "The Lancet Publich Health", analisou mais de 106 milhões de mortes em Brasil, Estados Unidos, México e Colômbia, e revelou que a violência por armas de fogo é a principal causa de mortalidade para homens entre 15 e 34 anos nesses países.