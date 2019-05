O presidente Jair Bolsonaro recebeu neste domingo um voto de confiança de seus eleitores, que foram às ruas de várias cidades do país para apoiar reformas propostas pelo governo que enfrentam resistência no Congresso.

As mobilizações em favor da reforma da previdência, do pacote anticrime e de outras das medidas apresentadas pelo governo deram fôlego a Bolsonaro, que durante um culto evangélico no Rio de Janeiro afirmou que os atos eram em defesa do "futuro do país".