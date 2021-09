O armador Marcelinho Huertas, do Lenovo Tenerife, celebrou a conquista do Troféu Efe de melhor jogador latino-americano do Campeonato Espanhol masculino de basquete e garantiu ter "fome" para seguir atuando em alto nível.

O ex-Los Angeles Lakers recebeu o troféu das mãos do diretor de esportes da Agência Efe, Luis Villarejo, em cerimônia realizada nesta quarta-feira em Tenerife.