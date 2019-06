Centenas de pessoas fizeram uma manifestação neste sábado no centro de São Paulo a favor da legalização da maconha e para exigir, pelo menos, a descriminalização do consumo pessoal de tal substância, pedindo o fim da "guerra às drogas" no país.

O Supremo Tribunal Federal (STF) deveria retomar a análise para decidir se descriminaliza ou não o consumo pessoal de substâncias consideradas ilícitas, mas a discussão acabou sendo adiada na última quinta-feira.