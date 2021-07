O brasileiro Mario Roberto Opice Leão, responsável pela área de corporate banking do Santander Brasil desde 2015, assumirá a presidência executiva do banco em 1º de janeiro de 2022, quando sucederá Sérgio Rial, informou a instituição nesta terça-feira.

Após quase sete anos à frente das operações brasileiras do Santander, Rial assumirá a presidência do conselho de administração do terceiro maior banco privado do país.