A polícia marroquina apreendeu nesta segunda-feira 1.355 quilos de cocaína que estava escondida em um contêiner procedente do Brasil no porto de Tanger Med, informou a Direção-Geral de Segurança Nacional.

Os serviços de segurança do Marrocos suspeitaram, segundo um comunicado da entidade, da forma como estava selado um contêiner a bordo de um navio com destino aos portos de Antuérpia, na Bélgica, e Portbury, no Reino Unido. Depois da inspeção do contêiner, a polícia descobriu a cocaína escondida em quarenta malas de viagem.