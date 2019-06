Marta, que fez história ao se tornar a maior artilheira da história das Copas do Mundo, entre mulheres e homens, admitiu, em entrevista publicada nesta segunda-feira no site da Fifa, que existe tensão para o duelo com a Itália, pela última rodada do grupo C do torneio.

"Agora é vida ou morte para nós. Precisamos da vitória para nos classificar. Nós temos um lado competitivo, mas se criarmos chances, precisamos aproveitá-las e concluí-las", admitiu a camisa 10 da seleção brasileira.