A brasileira Marta, cinco vezes eleita a melhor jogadora do mundo, foi incluída nesta segunda-feira na seleção do ano da Fifa, durante a cerimônia do prêmio The Best, que acontece no Teatro Scala, em Milão, na Itália.

A meia-atacante, que teve participação irregular na Copa do Mundo feminina, em que o Brasil alcançou às oitavas de final, foi escalada no setor ofensivo da equipe ideal, formada de maneira inédita na história.