O político de extrema-direita Matteo Salvini se desculpou nesta terça-feira com a população do Brasil pelos protestos contra a visita de Jair Bolsonaro ao país, que terminaram com violentos confrontos entre manifestantes e a polícia local.

"Peço desculpas ao povo brasileiro, representado pelo seu presidente da República, pelas incríveis polêmicas, inclusive, na comemoração dos caídos que perderam a vida em nosso país para libertá-lo da ocupação nazista", afirmou o ex-ministro do Interior e líder do partido Liga Norte.