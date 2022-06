Eduardo Geraque, Juliana Mori (c) e Renata Hirota (d), do InfoAmazonia. EFE/Arquivo

A relação entre meio ambiente e saúde, em um trabalho que expõe a íntima relação entre ambos realizado pelo portal brasileiro InfoAmazonia, receberá amanhã o Prêmio Rei da Espanha de Jornalismo Ambiental 2022, um reconhecimento que dará visibilidade ao trabalho investigativo do site de notícias independente.

"Para o jornalismo ambiental estamos em um bom momento não só no Brasil, acho que no mundo todo, por toda a emergência da crise climática, não só pelo financiamento, mas também pela oportunidade de fazer boas reportagens porque as pessoas estão interessados ??nessas questões", disse a diretora editorial do portal, Juliana Mori, em entrevista à Agência nesta quarta-feira.