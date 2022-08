O governo do México divulgou nesta quarta-feira novos requisitos de visto para brasileiros, que agora terão que solicitá-lo de forma física no passaporte antes de viajarem para o país.

O Ministério do Interior mexicano (Segob) anunciou no Diário Oficial da Federação (DOF) "a aplicação temporária de vistos em passaportes comuns para cidadãos da República Federativa do Brasil na condição de permanência do visitante, sem permissão para realizar atividades remuneradas".