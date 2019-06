Michael Jackson, cuja morte completa 10 anos nesta terça-feira, também foi imortalizado no Pelourinho, no centro histórico de Salvador, onde o Rei do Pop gravou parte do videoclipe "They Don't Care About Us".

A exatos dez anos da sua morte, milhares de turistas visitam o local, declarado Patrimônio da Humanidade, não só para contemplar sua imponente arquitetura, mas também para chegar até onde o artista gravou parte do vídeo.