O zagueiro brasileiro Éder Militão, do Real Madrid, foi diagnosticado nesta quinta-feira com uma "leve lesão" muscular e ficará fora do clássico com o Atlético de Madrid, que acontecerá daqui três dias, pelo Campeonato Espanhol.

O ex-São Paulo, que deixou a estreia dos 'Merengues' na Liga dos Campeões, nesta terça-feira, no intervalo, na vitória sobre o Celtic, foi submetido a uma ressonância magnética, que indicou a gravidade do problema físico, segundo apurou a Agência Efe.