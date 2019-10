17 out 2019

EFE Sevilla (Espanha) 17 out 2019

Um tribunal espanhol julgará por crime contra a saúde pública o militar brasileiro preso com 37 quilos de cocaína em uma mala no aeroporto de Sevilha no dia 25 de junho, quando viajou a bordo de um avião da Força Área Brasileira (FAB) que integrava a comitiva presidencial de Jair Bolsonaro.

O Ministério Público espanhol pede para o sargento Manoel Silva Rodrigues uma condenação de oito anos de prisão e o pagamento de uma multa de 4 milhões de euros (R$ 18,4 milhões).