Um dos mais bem avaliados integrantes do governo de Jair Bolsonaro, o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, negou em entrevista à Agência Efe que o Brasil seja um vilão do meio ambiente e revelou que convidaria o presidente da França, Emmanuel Macron, a sobrevoar a Amazônia para mostrar a ele o compromisso do país com a preservação da floresta.

Antes de partir em viagem para apresentar o programa de concessões do governo federal para investidores da Espanha, Tarcísio concedeu entrevista à Agência Efe em São Paulo e deu detalhes sobre os planos do governo para o setor comandado por ele.