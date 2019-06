O Governo Federal manifestou nesta segunda-feira confiança em uma participação ativa das empresas espanholas em seu plano de privatizações, como ocorreu há 20 anos, quando se instalaram no país com uma "aposta no futuro".

"(A Espanha) sempre foi um grande parceiro do Brasil e ratificou seu grande interesse em aumentar seu investimento nas áreas aeroportuárias e de turismo, assim como em energia e saneamento", disse a jornalistas o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, após uma reunião com empresários espanhóis que operam no país.