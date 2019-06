O ministro da Justiça, Sérgio Moro, denunciou nesta quarta-feira na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado que existe um "grupo criminoso" que pretende atacar as instituições e a luta "contra a corrupção que ele encarnou como juiz.

Moro comentou assim as mensagens obtidas pelo portal "The Intercept", que mostram conversas que teve como juiz a cargo da operação Lava Jato, que colocam em dúvida sua atuação no julgamento que levou à prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.