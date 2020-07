O ex-ministro da Justiça e ex-juiz federal Sergio Moro reforçou nesta quarta-feira o desejo de que o presidente Jair Bolsonaro se recupere após ter contraído Covid-19 - como já havia feito ontem, em mensagem no Twitter - e voltou a criticá-lo pela gestão do combate à pandemia no país.

"Até publicamente eu manifestei o meu desejo de que ele tenha plena recuperação em relação à Covid. Espero também que ele não seja um daqueles que sofrem os piores sintomas ou as piores consequências", afirmou Moro em entrevista exclusiva à Agência Efe.