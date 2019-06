O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, se reunirá na próxima segunda-feira com o presidente do Paraguai, Mario Abdo Benítez, e com a ministra de Segurança da Argentina, Patricia Bullrich, para discutir a cooperação entre os três países no combate ao narcotráfico.

A presidência do Paraguai informou nesta sexta-feira que a reunião, que será realizada no escritório regional da Secretaria Nacional Antidrogas (Senad) da cidade de Pedro Juan Caballero, na fronteira com o Brasil, terá como objetivo ampliar as ações estratégias promovidas para erradicar plantações de maconha.