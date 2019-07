Rio de Janeiro, 15 jul (EFE). O vice-presidente Hamilton Mourão defendeu nesta segunda-feira que o Brasil adote uma política externa flexível e pragmática, que permita que o país se relacione com todo o mundo, independente de posições ideológicas.

"Na política externa, em um mundo conflituoso como o de hoje, com países competindo por mercados, com protecionismo, migrações, problemas climáticos e outros conflitos, temos que ser flexíveis e pragmáticos", afirmou Mourão em entrevista concedida a correspondentes estrangeiros no Rio de Janeiro.