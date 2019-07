O vice-presidente Hamilton Mourão afirmou nesta segunda-feira que o Brasil terá relações com qualquer governo na Argentina, independente de quem ganhar as eleições presidenciais de outubro no país vizinho.

"Nossas relações com a Argentina são de Estado. Por isso, independentemente do governo que for eleito, trabalharemos juntos para buscar o melhor para os nossos países", afirmou Mourão em entrevista coletiva para correspondentes estrangeiros no Rio de Janeiro.