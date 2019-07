O vice-presidente Hamilton Mourão garantiu nesta segunda-feira o compromisso do governo com a preservação do meio ambiente e com o Acordo de Paris sobre a Mudança Climática, mas alertou que muitas das pressões recebidas pelo país são de interessados em restringir o crescimento da economia brasileira.

"No meio ambiente, o Brasil é visto com lupa pelo concerto das nações, mas há duas visões: a das pessoas que realmente estão preocupadas com o meio ambiente e a das pessoas que estão preocupadas com o potencial de produção agrícola e mineral do país", afirmou Mourão em entrevista coletiva concedida a correspondentes estrangeiros no Rio de Janeiro.