O vice-presidente do Brasil, Hamilton Mourão, apostou nesta quarta-feira em fortalecer os laços com a China, país que classificou como "importante parceiro na recuperação econômica" brasileira e ao qual ofereceu "oportunidades de investimento" em setores como infraestruturas e energia.

Mourão participou de uma conferência realizada em Pequim por causa do 15° aniversário do Conselho Empresarial China-Brasil, no qual explicou que os empresários do Brasil "desejam ampliar e melhorar a relação bilateral". Ele disse que o futuro prepara "uma posição ainda mais elevada para as relações entre o Brasil e a China", que com sua visita entram em uma "nova etapa ainda mais promissora" marcada por uma agenda "dinâmica" que reforce a confiança entre ambas as nações.