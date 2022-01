O vice-presidente Hamilton Mourão enalteceu nesta quarta-feira, na III Cúpula Presidencial do Foro para o Progresso e Integração da América do Sul (Prosul), os avanços na vacinação contra a covid-19 na região, o que disse acreditar que evitará as dificuldades experimentadas em 2020 e 2021.

"Em 2022, apesar do recente aumento dos casos, estou convicto que não enfrentaremos dificuldades comparáveis às que nos afligiram em 2020 e 2021", disse Mourão durante a cúpula cimeira, realizada em Cartagena das Índias, onde substituiu o presidente Jair Bolsonaro, que não pôde viajar devido à morte da mãe, Olinda Bonturi.