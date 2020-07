O vice-presidente Hamilton Mourão criticou nesta nesta quinta-feira aqueles que associam o governo Jair Bolsonaro a regimes militares e os que o comparam ao chavismo na Venezuela.

"Chamar isso aqui de governo militar e comparar com a Venezuela é uma comparação muito fraca, e digo com toda qualidade, até porque eu morei dois anos na Venezuela e assisti ao começo do desmanche do país pelo Hugo Chávez e o grupo dele", declarou Mourão à Agência Efe.