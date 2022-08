O Ministério Público de Portugal está investigando o caso envolvendo os atores Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso, que denunciaram duas filhas do casal foram alvo de racismo em um restaurante do país europeu no fim de semana.

"Se confirma a existência de investigações relacionadas com a matéria referida", indicou nesta quarta-feira o MP à Agência Efe.