O Museu do Futebol de São Paulo rompeu com a própria trajetória de dez anos para fazer uma autocrítica e narrar, finalmente, uma história de superação jamais contada com detalhes no Brasil: a do futebol feminino.

Desde a proibição expressa de jogar durante quase quatro décadas, até os anos 70, até os comentários sexistas ouvidos pelas jogadoras hoje em dia, o museu abraça a rebeldia de seus protagonistas em uma mostra inaugurada nesta terça-feira.