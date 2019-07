A Petrobras começou neste sábado a abastecer os dois navios iranianos retidos no Porto de Paranaguá, no litoral do Paraná, há quase dois meses, após uma decisão tomada na última quarta-feira pelo presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Dias Toffoli.

Fontes da administração do porto confirmaram à Agência Efe que desde a madrugada os dois cargueiros estão recebendo combustível para poder continuar as viagens previstas.